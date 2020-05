Summer Game Fest 2020 alternatywą dla E3 i Gamescomu? Wydarzenie potrwa aż 4 miesiące

Koronawirus pokrzyżował plany twórców, wydawców oraz pasjonatów gier – pandemia doprowadziła do odwołania tegorocznych imprez gamingowych, takich jak E3, Gamescom czy Game Developers Conference. Nie oznacza to jednak, że nie dostaniemy żadnych ciekawych zapowiedzi i zwiastunów, bo już wcześniej informowano o poszukiwaniu alternatyw w postaci przeniesienia tego typu wydarzeń do sieci. Z pomocą przyszedł Geoff Keighley, który poinformował o inicjatywie o nazwie Summer Game Fest 2020, która będzie trwać... 4 miesiące.

Ten nietypowy, internatowy festiwal potrwa od maja do sierpnia 2020 roku i w tym czasie mamy otrzymać m.in. wiadomości na temat nadchodzących produkcji czy też specjalne eventy wewnątrz wybranych gier. Udział w Summer Game Fest potwierdziły firmy: 2K, Activision Publishing, Bandai Namco Entertainment, Bethesda, Blizzard Entertainment, Bungie, CD Projekt RED, Digital Extremes, Electronic Arts, Microsoft, Private Division, Riot Games, Sony Interactive Entertainment, Steam, Square Enix oraz Warner Bros. Interactive Entertainment. Lineup jest więc naprawdę imponujący i bez wątpienia doczekamy się wielu solidnych zapowiedzi. Niewykluczone też, że to właśnie w tym czasie poznamy kompletny wygląd PlayStation 5 oraz kolejne tytuły, które trafią na nową generację sprzętów Sony oraz Microsoftu.