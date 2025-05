Pierwsze zdjęcie z Avatara 3. Neytiri wygląda lepiej niż do tej pory

fot. Empire

Pierwsze oficjalne zdjęcie z filmu Avatar: Ogień i popiół pokazuje, że wraz z rozwojem serii realizm tworzonych postaci wydaje się jeszcze większy. W mediach społecznościowych można dostrzec opinie, że gdyby ktoś nie wiedział, że Neytiri to postać generowana efektami komputerowymi, mógłby pomyśleć, że patrzy na aktorkę w charakteryzacji. Na planie grała ją Zoe Saldana i to ona, w rozmowie z dziennikarzem Empire, ujawnia pierwsze informacje o swojej postaci.

Avatar 3 – galeria

Nowe zdjęcie Neytiri jest pierwszym w galerii. Potem możecie zobaczyć wcześniej publikowane szkice koncepcyjne.

Zoe Saldana o Neytiri w Avatarze 3

Bohaterka będzie zmagać się z bólem po śmierci syna w filmie Avatar: Istota wody.

– Wciąż odczuwa wielki ból, a jako że nie znalazła dla niego ujścia, ból nadal ją nie opuszcza. Z tego może wyjść również wściekłość. To podda próbie całą rodzinę. Wszystko, co się dzieje, motywuje ją do kwestionowania więzi z mężem, ale także z samą sobą, swoim ludem, krainą i kulturą Na’vi. Wszystko będzie kwestionować.

Aktorka zapowiada, że Varang (Oona Chaplin), przywódczyni klanu Popiołu zwanego Mangkwan, będzie godną przeciwniczką dla Neytiri. James Cameron zapowiada wielką rolę Saldany w roli Neytiri, w którą aktorka włożyła całe serce i swój talent.

Avatar 3 – premiera w grudniu 2025 roku.