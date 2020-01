Sunset Overdrive 2 powstanie? Insomniac Games drażni się z graczami

Sunset Overdrive dostępne jest jedynie na konsolach Xbox One oraz komputerach PC. Wielu posiadaczy PlayStation 4 liczy na to, że tytuł pojawi się na tej platformie, bo Sony swego czasu kupiło studio Insomniac Games, autorów gry, wraz z całym ich portfolio, do którego zalicza się przecież produkcja z 2014 roku.

Do tej pory nikt nie wypowiadał się na temat ewentualnego przeniesienia tej produkcji na PlayStation 4. Teraz jednak na oficjalnym koncie na Twitterze studia pojawiła się grafika z gry. To wystarczyło, by wśród graczy rozbudziła się nadzieja, że studio pracuje nad jakimś nowym projektem w tym uniwersum, który trafi już także na konsole Sony. Bardziej optymistyczni gracze liczą na to, że chodzi tutaj o Sunset Overdrive 2, tworzone już z myślą o zbliżającym się PS5.

Tematowi będziemy się przyglądać i zobaczymy, jaką niespodziankę szykuje nam wewnętrzne studio Sony. Tak zaś prezentuje się wspomniany, tajemniczy tweet deweloperów.