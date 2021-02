Super Bowl 2021 - Matthew McConaughey jako "Flat Matthew" i David Fincher za kamerą reklamy piwa

zrzut ekranu

Super Bowl to wielkie wydarzenie, które przyciąga przed ekrany nawet ponad 100 mln widzów co roku. W nocy z 7 na 8 lutego czasu polskiego odbędzie się finał ligi NFL futbolu amerykańskiego. W meczu zmierzą się ze sobą zespoły Tampa Bay Buccaneers oraz Kansas City Chiefs. Jednak widzowie oczekują nie tylko widowiska sportowego, ale też spotów oraz reklam realizowanych z pomysłem, humorem i przez gwiazdy kina.

Swoją reklamę zaprezentowała chociażby marka Doritos, w której udział wziął Matthew McConaughey. Aktor wcielił się w tzw. „Flat Matthew”, aby promować nowe chrupki z serii 3D. Swoje sceny mają także Jimmy Kimmel oraz Mindy Kaling. Zobaczcie:

Reklamę wyreżyserował też David Fincher, znany m.in. jako twórca Siedem oraz Mank. Stanął za kamerą spotu promującego piwo marki Anheuser-Busch. Nie ma tutaj jednak przerażających scen, to raczej luźna produkcja pokazująca, że dobrze jest się napić piwa w gronie przyjaciół. Warto też pamiętać, że zanim Fincher rozpoczął karierę reżysera filmów fabularnych, pracował nad reklamami do telewizji. Jest to zatem dla niego powrót do korzeni. Zobaczcie: