Shazam 2 - Superman pojawi się w filmie? Nowa plotka intryguje

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Warner Bros.

Shazam! Fury of the Gods to jeden z kolejnych projektów DCEU. Jak na razie praktycznie nic nie wiadomo na temat fabuły widowiska. Okazuje się jednak, że być może Superman pojawi się w produkcji. Jak podaje The Hashtag Show Henry Cavill, który wciela się obecnie w Człowieka ze stali, znajduje się w obsadzie projektu.

Jednak serwis nie podaje żadnych szczegółów jego potencjalnego występu. Na razie tę informację należy zatem traktować z dystansem. Damy Wam znać, gdy pojawi się oficjalny komunikat w tej sprawie.

Warner Bros.

W czerwcu 2020 roku pojawiła się pogłoska, że Cavill zawarł nowy kontrakt z Warner Bros., aby powrócić jako Superman w DCEU, ale nigdy nie zostało to oficjalnie potwierdzone (aktor bagatelizował to w kolejnych wywiadach). Informacje mówiły, że nie ma w planach kontynuacji filmu Człowiek ze stali, a Cavill miałby pojawić się w mniejszych rolach w innych projektach uniwersum (a raczej multiwersum).



Shazam! Fury of the Gods - premiera filmu w USA została zaplanowana na 2023 rok.