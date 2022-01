Super Giant Robot Brothers! - twórcy opowiadają o kulisach prac nad animiacją

Źródło: Epic Games

Przedstawiciele Epic Games wielokrotnie wspominali o tym, że najnowsza odsłona Unreal Engine powstawała z myślą o wykorzystaniu jej w szeroko rozumianej branży kreatywnej, a nie wyłącznie w sektorze gier komputerowych. Netfliksowa produkcja Super Giant Robot Brothers jest doskonałym przykładem na to, jak to narzędzie sprawdza się w rękach filmowców. Pracownicy amerykańskiego studia Reel FX Creative Studios postanowili opowiedzieć o kulisach powstawania pierwszej w pełni animowanej produkcji wykorzystującej technologię movement capturing w parze z oprogramowaniem Unreal Video Game Engine na szeroką skalę, a nie tylko przy kręceniu wybranych scen.

W poniższym materiale wideo możemy zobaczyć, jak taki zestaw sprawdził się na planie:

Jak zauważyli twórcy, dzięki zastosowaniu Unreal Engine zespół Reel FX mógł połączyć ze sobą świat fizyczny i cyfrowy, błyskawicznie przenosząc sylwetki aktorów do trójwymiarowego środowiska. A co za tym idzie, praca nad planie bardziej przypominała kręcenie filmu aktorskiego niż klasycznej animacji:

Zazwyczaj przy filmach animowanych animatorzy pracują wyłącznie ze storyboardami oraz rysunkami. To pozostawia szerokie pole do interpretacji. Ale z Unreal Engine oraz wirtualną produkcją wszystko, co otrzymuję z planu, jest jak materiał filmowy – powiedział Chris Collins z Reel FX.

Nowe podejście do tworzenia animacji pozwala filmowcom wykorzystywać zestaw narzędzi dotychczas zarezerwowanych dla produkcji aktorskich. Graficy mają bezpośredni kontakt z osobami odgrywającymi poszczególne postaci, a co za tym idzie – mogą w locie prosić aktorów o wprowadzenie niezbędnych poprawek do ich gry. Reżyser Mark Andrews stwierdził, że jeszcze nigdy nie zastosowano narzędzi tego typu na tak szeroką skalę, co czyni Super Giant Robot Brothers produkcją wyjątkową.

Super Giant Robot Brothers zadebiutuje w 2022 roku, pierwszy sezon będzie składał się z 10 odcinków. Serial opowie historię dwóch braci robotów zwanych Shiny oraz Thunder, którzy próbują ochronić świat przed potworami Kaiju.

