Znana postać ze świata Daredevila brutalnie zamordowana? W serialu Netfliksa go pokochaliście

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

Na amerykańskim rynku zadebiutował zeszyt Devil's Reign #3, kolejna odsłona zasadniczej serii wydarzenia, w ramach którego superbohaterowie mierzą się z dążącym do zostania prezydentem Stanów Zjednoczonych i znającym największe tajemnice herosów Kingpinem. O komiksie tym w pierwszej kolejności będzie głośno dlatego, że najprawdopodobniej śmierć poniósł w nim nieodłączny kompan Matta Murdocka aka Daredevila, Foggy Nelson.

Foggy w tym evencie działa jako prawnik Luke'a Cage'a, który nieoczekiwanie rzucił wyzwanie Wilsonowi Fiskowi w walce o fotel burmistrza Nowego Jorku. Za to posunięcie mógł on jednak zapłacić najwyższą cenę. Nelson po powrocie do biura został bowiem zaatakowany przez dwóch łotrów, którzy zaczęli go brutalnie bić. Komiks kończy się ukazaniem leżącego na podłodze sojusznika Diabła Stróża, wokół którego głowy możemy zobaczyć plamę krwi - sugestia śmierci Foggy'ego jest wyraźna. Oceńcie sami:

Devil's Reign #3 - plansze

Nie jest jednak jasne, czy Nelsonowi faktycznie odebrano życie. Nie zapowiadały tego oficjalne opisy fabuł kolejnych odsłon serii, lecz z drugiej strony scenarzysta eventu, Chip Zdarsky, już wcześniej dawał do zrozumienia, iż niektóre z ważnych dla Daredevila postaci poniosą śmierć.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.