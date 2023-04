Super Mario Bros nadal z rekordami. Martwe zło z dobrym startem

Fot. Materiały prasowe

Super Mario Bros w trzecim weekendzie wyświetlania zbiera 58,2 mln dolarów. To najlepszy trzeci weekend w historii dla filmu animowanego. Poprzedni rekord należał do Iniemamocni 2 z wynikiem 46,4 mln dolarów. Dzięki temu w Ameryce Północnej film zebrał już 434,3 mln dolarów.

Na świecie Super Mario Bros. radzi sobie fenomenalnie, zbierając 70,7 mln dolarów z 78 krajów. Dzięki temu ma na koncie 437,5 mln dolarów. Sumując, na koncie już fantastyczne 871,8 mln dolarów przy budżecie 100 mln dolarów. Miliard powinien zostać przekroczony w ciągu tygodnia.

Martwe zło - sukces w box office

Martwe zło: Przebudzenie zadebiutowało w Ameryce Północnej z wynikiem 23,5 mln dolarów. Z uwagi na budżet w okolicach 20 mln dolarów jest to fantastyczny start dla tego horroru zbierającego kapitalne oceny. Ze świata zbiera 16,8 mln dolarów. Dzięki temu globalne otwarcie wyniosło 40,3 mln dolarów.

Podium zamyka nowy film Guya Ritchiego pod tytułem The Covenant. Zebrał on 6,28 mln dolarów. Film nie trafił jeszcze do kin w innych krajach.