Super Mario Bros. Wonder nie zawodzi. Recenzje pokazują, że Nintendo Switch ma kolejny hit!

fot. Nintendo

Reklama

Recenzje Super Mario Bros. Wonder trafił do sieci i są one bardzo pozytywne. Średnia ocen gry w serwisie Opencritic to 92/100, co sprawia, że jest to jedna z najlepiej ocenianych produkcji tego roku. W tekstach krytyków możemy przeczytać, że jest to jedna z najlepszych dwuwymiarowych platformówek z Mario w roli głównej. Twórcy mieli wykorzystać znane i lubiane elementy, ale zadbali też o zupełnie nowe mechaniki, które zaskoczą nawet weteranów. Chwalona jest też kolorowa oprawa oraz elementy sieciowe.

Mario w 2D nie był tak zaskakujący i satysfakcjonujący od czasu Super Mario World - czytamy w recenzji IGN Italy

Super Mario Bros. Wonder to mistrzowska dwuwymiarowa platformówka, która odświeża serie o długoletniej historii i wprowadza nowe, pomysłowe sposoby gry - napisał Adam Cook z God is a Geek.

Fantastyczna dwuwymiarowa platformówka, która od razu zajmuje miejsce wśród najlepszych produkcji Nintendo - napisano w recenzji Metro GameCentral.

Tak prezentują się niektóre z ocen wystawionych w zachodnich serwisach:

Eurogamer - 5/5

Metro GameCentral - 10/10

VG247 - 5/5

VGC - 5/5

IGN Italy - 9,5/10

IGN - 9/10

GameSpot - 9/10

Super Mario Bros. Wonder zadebiutuje 20 października. Gra dostępna będzie wyłącznie na Nintendo Switch.