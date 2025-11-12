placeholder
Super Mario Galaxy Movie - pełny zwiastun. Piękna animacja, wojowniczka księżniczka i mały Bowser

W sieci pojawił się pierwszy pełny zwiastun filmu Super Mario Galaxy Movie, kontynuacji wielkiego hitu z 2023 roku, czyli Super Mario Bros. Film. Co tym razem czeka pociesznego hydraulika, księżniczkę i Bowsera? Spójrzcie tylko na tę przepiękną animację.
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  Super Mario Galaxy Movie 
zwiastun
Super Mario Galaxy Movie fot. Illumination
Odbył się specjalny pokaz Nintendo, w trakcie którego zaprezentowano film Super Mario Galaxy Movie. To kontynuacja Super Mario Bros. Film z 2023 roku. Wówczas produkcja spodobała się praktycznie każdemu, trafiając w gusta nowych odbiorców i spełniając oczekiwania fanów. Nic dziwnego, że powstała kontynuacja - szczególnie zważywszy na wyniki w globalnym box office: Super Mario Bros. Film zarobił 1.360 mld dolarów na całym świecie.

Super Mario Galaxy Movie - zwiastun

Oto pełny zwiastun filmu Super Mario Galaxy Movie:

Super Mario Galaxy Movie - co wiadomo o filmie?

W obsadzie nowego filmu powróci obsada głosowa z poprzedniego, czyli Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Charlie Day, Jack Black, Keegan-Michael Key oraz Kevin Michael Richardson.

Na razie nie zdradzono żadnych szczegółów fabularnych. Jest jednak prawdopodobne, że w kontynuacji zobaczymy Bowsera Juniora, syna antagonisty.

Przypomnijmy, że pierwsza część, czyli Super Mario Bros. Film była wielkim hitem. Film zarobił w globalnym box office aż 1.36 mld dolarów. Lepszy wynik spośród filmów animowanych w historii osiągnęło tylko Ne Zha 2: W krainie potworów, W głowie się nie mieści 2, Król lew oraz W krainie lodu 2.

