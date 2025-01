„Super Mario” triumfuje w starciu z Nintendo!

fot. Google Maps

Sklep, prowadzony od 52 lat przez Don José Mario Alfaro Gonzáleza, zachował swój znak towarowy po tym, jak Nintendo zakwestionowało jego prawa do nazwy. Konflikt zaczął się w 2023 roku, kiedy supermarket należący do Alfaro o nazwie „Super Mario – Su lugar de confianza” („Twoje zaufane miejsce”), chciał odnowić zarejestrowany dopiero w 2013 znak towarowy. Firma Nintendo, znana z agresywnej ochrony swojej własności intelektualnej, złożyła pozew, twierdząc, że może wprowadzać konsumentów w błąd. Jednak portfolio znaków towarowych firmy – obejmujące gry wideo, zabawki i odzież – nie obejmowało artykułów spożywczych, co było luką, która ostatecznie wpłynęła na korzystny dla supermarketu werdykt Rejestru Własności Przemysłowej Kostaryki. Minimalistyczne logo sklepu, które nie wykorzystuje obrazów przypominających wąsatego hydraulika Nintendo, dodatkowo osłabiło pozycję giganta gier.

Po wydaniu orzeczenia rodzina Alfaro rozpoczęła energiczną kampanię w mediach społecznościowych, rozprowadzając pamiątkowe naklejki i honorując 52-letnie dziedzictwo Don Mario w lokalnym handlu detalicznym. Wygrana ta odbiła się szerokim echem w regionie, w którym małe firmy często spotykają się z nieproporcjonalną presją prawną ze strony globalnych korporacji.

Rygorystyczne egzekwowanie praw własności intelektualnej przez Nintendo jest dobrze udokumentowane. Ostatnie działania obejmują nakaz zaprzestania działalności startupowi technologicznemu Genki za zaprezentowanie nieoficjalnego prototypu „Nintendo Switch 2” na targach CES 2024 oraz pozew przeciwko deweloperowi Palworld Pocketpair za rzekome naruszenie patentu. Podczas gdy firma broni swoich kreatywnych aktywów, krytycy twierdzą, że takie wysiłki często wykraczają poza granice, szczególnie gdy zaangażowane są niepowiązane branże.

Rodzina planuje rozbudować swój sklep, wspierani przez lokalną społeczność. Nintendo nie skomentowało tego publicznie, ale wynik może skłonić do szerszego zgłaszania znaków towarowych, aby zapobiec przyszłym starciom. Na razie kostarykański supermarket Super Mario jest przypomnieniem, że nawet korporacje miewają słabe punkty niczym bossowie w grach Nintendo. Zresztą w Polsce też znajdziemy co najmniej kilka firm z przeróżnych branż używających nazwy Super Mario.