Supergirl - zdjęcia z 6. sezonu. Twórcy wyjawili, co będzie tematem nowej odsłony

fot. The CW

Supergirl to serial oparty na komiksie DC, który opowiada o przygodach tytułowej bohaterki, kuzynce Supermana. Widzowie już wkrótce będą mieli okazję obejrzeć 6. i jednocześnie ostatni sezon produkcji. Seria zdążyła już przyzwyczaić fanów do tego, że mogą znaleźć w niej odbicie prawdziwych społecznych i politycznych kwestii. Nadchodząca odsłona nie będzie pod tym względem wyjątkiem. W ostatnim wywiadzie dla Entertainment Weekly showrunnerzy produkcji, Jessica Queller i Robert Rovner, zdradzili, co będzie tematem finałowego sezonu Supergirl. Ma się on skupić władzy, a temat ten zainspirowany został również ruchem Black Lives Movement oraz pandemią.

Tematem tego sezonu będzie władza jak również granice władzy i jej nadużycia. Władza i moc - na zewnętrzna i wewnętrzna. Skupimy się nie tylko na "złych facetach", ale również na naszych bohaterach, których moc jest niemalże nieograniczona, na decyzjach, jakie podejmują. W jaki sposób decydują, gdzie leży granica? Ludzie czują się w pewien sposób pozbawieni władzy ze względu na pandemię. Staraliśmy się to odzwierciedlić oraz ukazać, co może przywrócić ludziom poczucie siły i jak mogą w tych okolicznościach pomóc nasi bohaterowie - powiedzieli showrunnerzy.

Supergirl - zdjęcia z 6. sezonu

Supergirl - 6. sezon

Supergirl - premiera 6. sezonu w USA już 30 marca na The CW.