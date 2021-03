Supergirl - opis fabuły pierwszego odcinka finałowego sezonu serialu The CW

fot. The CW

Supergirl zakończy się na 6. sezonie. O takim obrocie spraw informowano przed rokiem i będzie to druga po serialu Arrow produkcja, która zostanie ostatecznie anulowana. W sieci zadebiutował opis pierwszego odcinka finałowej serii, który zatytułowano Rebirth. Zobaczcie poniżej:

Gdy Brainiac (Jesse Rath) jest blisko śmierci po próbie powstrzymania Lexa (Jon Cryer), Supergirl (Melissa Benoist) i jej zespół, lecą by go uratować, angażując się w epicką bitwę z Gamenmae (Cara Buono). Po pokonaniu Leviathana, Supergirl zwraca swoją uwagę na Lexa, który wykorzystał platformę Obsidian do mieszania w psychice połowy świata, by go wielbili, bez względu na czynione przez niego okropieństwa. Widząca to jego siostra, Lena Luthor (Katie McGrath) werbuje cały zespół - Alexa (Chyler Leigh), J'onna (David Harewood), Dreamer (Nicole Maines), Kelly (Azie Tesfai) i Brainiac - aby pomogli Supergirl, zdając sobie sprawę, że jedynym sposobem na powstrzymanie Lexa, jest poświecenie.

The CW

Zobacz także:

Za kamerą stanął Jesse Warn według scenariusza Roberta Rovnera i Jessiki Queller. Premiera 30 marca na The CW.