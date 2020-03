Supergirl, Black Lightning i Batwoman - co dalej w serialach The CW?

Seriale superbohaterskie The CW powrócą w kolejnym tygodniu wraz z nowymi odcinkami. Poniżej możecie zobaczyć zwiastuny epizodów seriali Supergirl, Batwoman oraz Black Lightning.

Supergirl powróci 15 marca wraz z 15. odcinkiem 5. sezonu. Epizod zatytułowano Reality Bytes i skupi się na postaci Dreamer (Nicole Maines), która musi zareagować na okropne przestępstwo popełnione na jej przyjacielu. Tymczasem Alex, J'onn i Kelly łączą siły, aby uratować pewnego mężczyznę. Zobaczcie zwiastun odcinka:

Z kolei Batwoman pojawi się 15 marca wraz z 15. odcinkiem 1. sezonu, który zatytułowano Off With Her Head. W nim Alice potrzebować będzie ratunku, kiedy została schwytana. Kate odkryje też kolejne sekrety, a Jacob wciąż poszukuje swojej dawno zaginionej córki. Kate i Jacob zrobią wszystko, aby uratować Alice. Zobaczcie zwiastun:

The CW opublikowało też zwiastun finałowego odcinka 3. sezonu serialu Black Lightning. Epizod zatytułowany The Book of War: Chapter Three: Liberation, zadebiutuje 9 marca. W nim zobaczymy ostateczne starcie pomiędzy tytułowym bohaterem a Gravediggerem. Zobaczcie zwiastun: