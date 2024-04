Supergirl - reżyser negocjuje kontrakt. Znacie go z filmu Cruella

fot. DC

Reklama

Jak donosi Deadline (czyli informacja nie jest traktowana jako plotka z uwagi na to źródło), Craig Gillespie negocjuje reżyserię filmu Supergirl: Woman of Tomorrow. Filmowiec znany jest z takich tytułów jak disneyowska Cruella, Wojownik o MMA, czy walcząca o nagrody Ja, Tonya. James Gunn nie komentuje plotki. Współtwórca uniwersum DCU, do którego film należy, ogłasza nazwiska, gdy wszelkie formalności zostają zamknięte, więc jeśli tutaj dojdą do tego etapu, niewątpliwie to potwierdzi.

Supergirl - kiedy praca na planie?

Według Deadline praca na planie ma ruszyć w czwartym kwartale 2024 roku. Po tym, jak James Gunn zakończy zdjęcia do Supermana, którego jest reżyserem i scenarzystą. Szefowie DCU, James Gunn i Peter Safran są producentami Supergirl.

Milly Alcock z serialu Ród smoka zagra tytułową rolę. Jej postać ma jednak zadebiutować w innym projekcie DCU, który wyjdzie przed Supergirl, ale nie potwierdzono, w którym ją zobaczymy. Za scenariusz odpowiada Ana Nogueira, a jest on oparty na komiksie Supergirl: Woman of Tomorrow autorstwa Toma Kinga.

Data premiery nie została ustalona.