Milly Alcock Supergirl w DCU. Pomógł Ród Smoka? Nie wszystkim fanom podoba się casting

Oficjalnie potwierdzono casting do Supergirl w DCU. Superbohaterkę zagra Milly Alcock, gwiazda Rodu Smoka. James Gunn zdradził, dlaczego zwrócił na nią uwagę już ponad roku temu. Jego komentarz w tej sprawie nie spodobał się niektórym fanom DC, którzy mieli nadzieję na powrót aktorki z Flasha.

Supergirl - James Gunn o castingu

Źródła Variety twierdzą, że do roli Supergirl przesłuchano wiele aktorek, w tym Meg Donnelly. Ich zdaniem miały to być tradycyjne castingi na planie Superman: Legacy, w kostiumie, zamiast na przykład przez Zooma, jak zostało to spopularyzowane przez pandemię koronawirusa.

Co ciekawe, James Gunn poprzez Threads zdradził, że Milly Alcock zwróciła na siebie jego uwagę rolą w Rodu Smoka i była pierwszą kandydatką, którą wytypował do roli Supergirl:

Co ciekawe, Milly była PIERWSZĄ osobą, którą przedstawiłem Peterowi [Safranowi] do tej roli, dobrze ponad rok temu, gdy dopiero co przeczytałem komiksy.

Oglądałem Ród Smoka i pomyślałem, że może mieć w sobie w sobie ten wdzięk i autentyczność, których potrzebowaliśmy w Supergirl z DCU, a teraz rzeczywiście ją obsadzono. Życie potrafi być naprawdę szalone.

Supergirl - fani niezadowoleni z castingu?

Nie wszyscy fani są jednak zachwyceni tym wyborem. Część osób uważa, że Supergirl ponownie powinna zagrać Sasha Calle, która wystąpiła w tej roli we Flashu. Niektórzy byli nawet rozwścieczeni przytoczoną w tym artykule wypowiedzią Jamesa Gunna na temat tego, że Milly Alcock była jego pierwszą kandydatką. Ich zdaniem to sugeruje, że poprzednia odtwórczyni Supergirl nigdy nie miała szansy na powtórzenie swojej roli w DCU.

Poniżej możecie zobaczyć wpisy na platformie X na ten temat.

