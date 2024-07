Meg Donnelly zdradza kulisy castingu na nową Supergirl. Była blisko dostania roli?

Fot. Disney

Reklama

Meg Donnelly podkłada głos Supergirl w Legionie superbohaterów i obu częściach Justice League: Crisis on Infinite Earths, jednak chciała spróbować swoich sił w tej roli w trochę innym formacie. W tym celu wzięła udział w przesłuchaniu do filmu aktorskiego Supergirl: Woman of Tomorrow z DCU. Ostatecznie przegrała z Milly Alcock, gwiazdą głośnego Rodu smoka. ComicBookMovie spytało Donnelly, jak się z tym czuje.

Meg Donnelly zdradza kulisy castingu na nową Supergirl

To było coś, o co naprawdę musiałam walczyć, żeby dostać się na przesłuchanie, ponieważ bardzo zależało mi na tym, by być częścią tego projektu – i być Supergirl w jakiejkolwiek formie. To było moje marzenie, by zagrać superbohaterkę także na ekranie. Z tego powodu naprawdę walczyłam o to przesłuchanie i sam fakt, że je dostałam i spodobało się na tyle, by zrobić ze mną próbę przed kamerą, naprawdę mnie ucieszył.

Ze słów aktorki wynika, że zaszła naprawdę daleko w castingu.

Miałam szansę zrobić kilka wyczynów kaskaderskich i zagrać parę scen przed kamerą jako Supergirl. To wszystko, o co mogłabym prosić. Wciąż czuję się tak, jakby to nie było prawdziwe, ponieważ był to taki zaszczyt. Myślę, że po prostu chcieli pójść w nieco innym kierunku, co jest całkowicie w porządku, ale cieszę się, że wszyscy byli tacy niesamowici i mili – to było wręcz surrealistyczne [śmiech].

Fajnie było znajdować się tak blisko spełnienia celu, dołączenie do DCU w jakiejkolwiek formie byłoby naprawdę fajne. To było świetne doświadczenie.

ComicBookMovie chciało wiedzieć, czy Donnely ma inną rolę w DCU na oku. Aktorka powiedziała, że po przegraniu castingu do Supergirl zależy jej po prostu na tym, by stać się częścią tego uniwersum i zespołu Jamesa Gunna. Przyznała, że po prostu cieszyłaby się z szansy zagrania jakiejkolwiek superbohaterki na ekranie.

DCU - wszystkie potwierdzone jak do tej pory postacie