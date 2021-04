Superhero Kindergarten - Arnold Schwarzenegger jako nauczyciel w przedszkolu dla herosów w nowej animacji

materiały prasowe

Superhero Kindergarten to nowa animacja, która jest jednym z ostatnich projektów, nad którymi pracował legendarny Stan Lee przed śmiercią. Głosu głównemu bohaterowi serialu użycza Arnold Schwarzenegger. Aktor wciela się w postać kapitana Arnolda Armstronga, którego cały świat zna jako Captain Fantastic. Bohater jest nauczycielem w przedszkolu dla herosów. Pod jego opieką znajduje się pięcioro dzieci z supermocami. Armstrong uczy ich jak radzić sobie z umiejętnościami. Schwarzenegger jest również producentem wykonawczym serialu. Projekt zadebiutuje już w najbliższy piątek, 23 kwietnia.

Poniżej możecie obejrzeć wideo promujące serial.

https://twitter.com/Schwarzenegger/status/1384284312418144259

Tak Arnold Schwarzenneger wypowiedział się o projekcie:

Jest to dla mnie bardzo osobisty projekt i jestem bardzo podekscytowany, aby przedstawić go światu. Pozwoliło mi to nie tylko ożywić prace fantastycznego Stana Lee, ale także poruszyć tematy, nad którymi pracowałem całe życie, od wskazówek dotyczących zdrowia i sprawności, przekazów dotyczących przeciwdziałania zastraszaniu, po integrację i różnorodność... to zaszczyt pracować ze Stanem Lee i wiem, że byłby dumny z przesłania, które przekazujemy