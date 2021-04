Spider-Man Uniwersum 2 - Spider-Man z kultowej animacji pojawi się w kontynuacji?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Spider-Man: Into the Spider-Verse 2 to nadchodzący sequel bardzo dobrze przyjętej przez widzów i nagrodzonej Oscarem produkcji Spider-Man Uniwersum z 2018 roku. W zapowiedzianym filmie w reżyserii Joaquima Dos Santosa Miles Morales ponownie mówić będzie głosem Shameika Moore'a, a Phil Lord oraz Christopher Miller pełnią rolę producentów.

Do tej pory zapowiedziano wśród nowych postaci między innymi Spider-Mana 2099, który pojawił się w filmie Spider-Man Uniwersum po napisach końcowych. Nie ulega wątpliwości, że znanych wersji i wcieleń Pajączka będzie więcej, a jedną z nich może okazać się Spider-Man z kultowego serialu animowanego z lat 90., który w Polsce emitowany był na Fox Kids.

Według pogłosek Christopher Daniel Barnes ma powrócić do swojej roli głosowej sprzed lat. Przypomnijmy, że animacja debiutowała w 1994 roku i emitowana była do 1998 roku. Według niepotwierdzonych informacji, skład bohaterów filmu nie jest jeszcze ustalony i wiele zależy chociażby od podpisania kontraktów z aktorami głosowymi. Jeśli informacje o powrocie Barnesa okażą się prawdą, dobrze byłoby postarać się o obsadzenie w polskiej wersji językowej Jacka Kopczyńskiego, który podkładał głos pod Petera Parkera w animowanym serialu.

Przypomnijmy, że premiera filmu Spider-Man: Into the Spider-Verse 2 przewidziana została na 7 października 2022.