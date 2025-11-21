Rekord pobity, oto najdroższy komiks na świecie. Właściciele znaleźli go na strychu

Heritage Auctions

Superman #1 z 1939 roku został sprzedany za kwotę 9 milionów dolarów na aukcji prowadzonej przez Heritage. To nowy rekord. Ponoć komiks jest w doskonałym stanie i otrzymał ocenę 9 na 10 od firmy Certified Guaranty Company, która ocenia stan przedmiotów kolekcjonerskich. To naprawdę wysoki wynik.

To oznacza, że Superman #1 z 1939 roku to teraz najdroższy komiks na świecie. Ten zeszyt od zawsze cieszył się ogromnym zainteresowaniem wśród kolekcjonerów. W 2022 roku sprzedano inną jego kopię za 5,3 miliona dolarów. Przez kolejne lata był to więc drugi najcenniejszy komiks wszech czasów za Action Comics #1. Teraz kolejny egzemplarz Supermana #1 wyceniono na aż 9 milionów dolarów.

Różnica w tych kwotach prawdopodobnie wynika właśnie z doskonałej jakości, potwierdzonej przez CGC. Ocena 9 na 10, oznaczająca niemal perfekcyjny stan, to rzadkość w przypadku 86-letniego komiksu. Kopia z 2022 roku uzyskała wynik 8 na 10, czyli trochę niższy. Część osób uważa też, że ciekawa historia i rodowód również mogły podbić cenę. Dlaczego?

Zeszyt znalazło trzech braci na strychu swojej zmarłej matki w pudełku z pożółkłymi wycinkami z gazet. Ponoć kobieta kupiła go, gdy miała dziewięć lat. Później powtarzała swoim dzieciom, że gdzieś w domu są cenne komiksy, jednak nie była w stanie powiedzieć, gdzie dokładnie, więc chłopcy uznali, że to tylko rodzinna legenda. Zmarła tuż przed pandemią, a przez długi czas jej dom stał nietknięty, ponieważ chłopcy wciąż przeżywali żałobę. Dopiero w 2025 roku odkryli ten skarb.

Poniżej możecie zobaczyć cenny komiks. Zdjęcie pochodzi od Heritage Auctions.