placeholder
Złoczyńca Man of Tomorrow oficjalnie wybrany. Tej postaci w filmach jeszcze nie było

Poznaliśmy już postać, która będzie głównym złoczyńcą filmu Man of Tomorrow. Na tym polu żadnego zaskoczenia nie ma: w produkcji znanej również jako Superman 2 pojawi się antagonista DC, którego jak do tej pory nie widzieliśmy na dużym ekranie. 
Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
Tagi:  superman 
Brainiac DCU Man of Tomorrow
Superman (2025) - zdjęcie z planu Warner Bros.
Po wielu tygodniach dociekań i niezliczonych spekulacji możemy w końcu ogłosić, kto będzie głównym złoczyńcą Man of Tomorrow, drugiej części tegorocznego Supermana. O niespodziance w tej materii nie ma mowy, skoro taki obrót spraw od długiego czasu sugerował reżyser zaplanowanej na 2027 rok produkcji, James Gunn. Jak donosi serwis The Wrap, antagonistą Człowieka Jutra faktycznie będzie nie kto inny jak sam Brainiac.

Brainiac w komiksach

Brainiac w komiksach
Źródło: DC
Z dziennikarskiego raportu dowiadujemy się, że kosmiczny łotr zostanie przedstawiony jako śmiertelnie niebezpieczne zagrożenie, które może doprowadzić do zagłady całej planety. To właśnie dlatego Superman i Lex Luthor będą musieli zakopać wojenny topór i wspólnie stawić czoło potężnemu złoczyńcy. Z wcześniejszych rewelacji portalu Nexus Point News wynika, że do powołania do istnienia Brainiaca na ekranie posłużą efekty praktyczne - charakteryzacja i specjalne protezy. Do wcielenia się w jego rolę Gunn bierze pod uwagę aktorów o "atletycznym wyglądzie". 

Brainiac to jeden z najsłynniejszych komiksowych wrogów Człowieka ze Stali, choć jak do tej pory pojawiał się on wyłącznie w serialach - Tajemnicach Smallville czy w Kryptonie. Co ciekawe, istniały plany by jego ludzką wersję pokazać w Supermanie III z 1983 roku. W świecie powieści graficznych dał się poznać jako Vril Dox, android i zarazem jedna z najinteligentniejszych istot w całym uniwersum. Wśród jego mocy możemy wymienić m.in. manipulację energią i materią, technopatię czy niezwykłe zdolności psychiczne. Antagonista dysponuje także arsenałem ultranowoczesnych technologii, które dają mu choćby nadludzką siłę i wytrzymałość. 

Najpotężniejsze postacie uniwersum DC. Jest tu najmocniejsza ze wszystkich wersji Brainiaca 

arrow-left 50. Doktor Fate - Źródło: DC arrow-right
50. Doktor Fate -
49. Highfather -
48. Nabu Mądry
47. Lord Satanus
46. Solaris
45. Onimar Synn
44. Larfleeze
43. Source
42. Rao
41. Orion
40. Strażnicy Wszechświata
39. Neron
38. Trigon
37. Monarcha
36. Mogo
35. Rama Kushna
34. Ion
33. Brainiac 13
32. Doomsday
31. S’ivva
30. Imperiex
29. Metron
28. Nix Uotan
27. Darkseid
26. Dax Novu
25. Monitor
24. Ultimator
23. Kismet
22. Superman Prime One Million
21. Doktor Manhattan
20. Parallax
19. Panowie i agenci Porządku/Chaosu
18. Ra
17. Zeus
16. Nekron
15. Entity
14. Krona
13. Endless
12. Eclipso
11. Decreator
10. Anty-Monitor
9. Pan Mxyzptlk
8. Elaine Belloc
7. Spectre
6. Word
5. Great Evil Beast
4. Michael Demiurgos
3. Lucifer Morningstar
2. Monitor-Mind the Over-Void
1. Presence

Film Man of Tomorrow ma zadebiutować w kinach 9 lipca 2027 roku. 

Źródło: The Wrap

Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
Tagi:  superman 
Brainiac DCU Man of Tomorrow
Powiązane filmy
2027
Man of Tomorrow Sci-Fi

Co o tym sądzisz?
naEKRANIE Poleca

