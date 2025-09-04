Zaskakujący sojusznik Supermana w Man of Tomorrow. Oto postacie sequela - jest upragniony zawadiaka
Pojawiła się masa kolejnych doniesień na temat sequela Supermana, filmu Man of Tomorrow. Tytułowy Człowiek Jutra ma połączyć na ekranie siły ze swoim ikonicznym wrogiem, a towarzyszyć mu będzie plejada postaci z długo wyczekiwanym antybohaterem na czele.
Ledwie wczoraj James Gunn oficjalnie ogłosił, że powstanie sequel filmu Superman, zatytułowany Man of Tomorrow - jego premierę zaplanowano na 9 lipca 2027 roku. Już po upublicznieniu tej informacji do sieci trafiło mnóstwo kolejnych doniesień związanych z zapowiedzianą produkcją DCU. Rzucają one nowe światło m.in. na postacie, które powinniśmy zobaczyć na ekranie, jak również na sam przebieg opowieści.
Serwis Nexus Point News twierdzi, że Man of Tomorrow będzie filmem "zespołowym", w którym pojawi się cała armia postaci z uniwersum DC; wśród nich mają znaleźć się Supergirl (Milly Alcock), Lobo (Jason Momoa) i Peacemaker (John Cena). Na podstawie internetowych komentarzy zamieszczonych pod komunikatem Gunna możemy też śmiało założyć, że na ekranie zagoszczą ponadto Hawkgirl (Isabella Merced wyraźnie zasugerowała to swoim "Do zobaczenia!") i być może John Stewart aka Zielona Latarnia (Aaron Pierre również skomentował ogłoszenie, choć z drugiej strony zrobił to jeszcze serialowy Flash, Grant Gustin). W dodatku rolę Lois Lane na pewno powtórzy Rachel Brosnahan.
Z kim Superman połączy siły w Man of Tomorrow?
Taki obrót spraw podpowiada, że Superman powinien stworzyć w filmie swoją drużynę tudzież "ligę" do walki z większym zagrożeniem, którym może być Brainiac bądź grupa The Authority - te dwa typy przewijają się najczęściej w internetowych spekulacjach. Jeszcze bardziej zaskakujące jest to, że według kilku wczorajszych, niepotwierdzonych oficjalnie raportów główny bohater ma połączyć siły z... Lexem Luthorem. Jak wyjawia Nexus:
Inny ze scooperów, Divinity Seeker, uzupełnia te rewelacje, twierdząc, że z tegorocznego Supermana usunięto końcową scenę, w której Luthor miał budować swój ikoniczny pancerz wojenny. Zbroja pojawia się w dodatku na grafikach, które poza Gunnem udostępnili w sieci David Corenswet i Nicholas Hoult:
Wszystkie powyższe informacje wydają się intrygujące również w kontekście tego, że według samego Gunna Man of Tomorrow nie jest ani "Supermanem 2", ani "bezpośrednią kontynuacją pierwszego filmu", choć całość doniesień wskazuje właśnie na bezpośrednią kontynuację.
Źródło: Nexus Point News/Divinity Seeker/Threads/Instagram
