Superman & Lois - twórcy o serialu. Historia o życiu miłosnym superbohatera?

fot. The CW

Według zapowiedzi Superman & Lois opowiada o tytułowych bohaterach, którzy są w związku i mają rodzinę. Muszą zmagać się z wyzwaniami wychowywania nastoletnich chłopców. Dlatego też centralnym wątkiem nowego serialu jest historia pracujących rodziców wychowujących dzieci, którzy w tym przypadku są superbohaterem i dziennikarką.

Todd Helbing, twórca i showrunner zapowiada, że fani mają oczekiwać trójkąta miłosnego i wszelkich konsekwencji związanych z takim wątkiem. Do tego kostium Supermana będzie zmieniony, bo jak tłumaczy, nie był on przystosowany do pracy nad całym sezonem, tylko do gościnnych występów. Dlatego wykorzystają tę szansę, by też trochę poprawić jego wygląd.

Tyler Hoechlin sądzi, że serial pojawi się w dobrym czasie w chwili, gdy cały świat będzie potrzebować trochę optymizmu. Twierdzi, że jemu też dał wiele nadziei i pozytywnej energii, ponieważ znalazł się w dość cynicznym etapie swojego życia.

Superman & Lois - premiera w styczniu 2021 roku. Jeśli nic nie opóźni prac na planie, które mają odbyć się jesienią 2020 roku.