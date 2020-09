Batman vs. Superman - kolejne starcie herosów. Mroczny Rycerz ma nową, atomową moc

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

DC/cbr.com

Donosiliśmy już Wam, że w komiksowej serii Batman/Superman powrócił pierwszy superzłoczyńca uniwersum DC, Ultra-Humanite. Przypomnijmy, że w świecie powieści graficznych postać ta debiutowała już w czerwcu 1939 roku; pierwotnie przedstawiano go jako ogarniętego szaleństwem naukowca, który po swojej śmierci przeniósł własną świadomość do ciała kontrolującego umysły innych osób goryla-albinosa. Z poprzednich odsłon opowieści dowiedzieliśmy się, że pojmał on Mrocznego Rycerza i postanowił zamienić go w chodzącą broń, zdolną do walki z Człowiekiem ze Stali.

By wcielić złowrogi plan w życie, Ultra-Humanite obdarzył Batmana mocami typowymi dla Atomic Skulla - chodzi tu o zdolność przeobrażania energii nuklearnej i emisję promieniowania. W międzyczasie Superman prowadził śledztwo, które ostatecznie doprowadziło go do kryjówki antagonisty; sęk w tym, że gdy do niej dotarł, został porażony przez Zamaskowanego Krzyżowca kilkoma wiązkami energii atomowej.

Uderzenia były tak potężne, że Człowiek ze Stali upadł. Chwilę później zorientował się, że głowa Mrocznego Rycerza zaczyna coraz jaśniej świecić; Ultra-Humanite sprawił więc, że Batman stał się czymś w rodzaju bomby atomowej, a nadchodząca eksplozja miałaby zniszczyć Gotham City. W akcie desperacji Superman strzelił laserami ze swoich oczu w kierunku klatki piersiowej rywala. Złoczyńca uznał, że ten atak uśmiercił Mrocznego Rycerza, co miało być tylko kolejnym etapem jego planu.

Ultra-Humanite nie mógł być jednak w większym błędzie. Ostatni Syn Kryptona skierował bowiem lasery precyzyjnie w to miejsce, w którym w ciele Batmana znajdowała się technologia służąca do sterowania jego świadomością. Strzał uwolnił więc do tej pory kontrolowany umysł herosa - następnie obaj superbohaterowie połączyli siły, wspólnie pokonując złoczyńcę.