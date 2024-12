Witkowski, Statham i Stallone w jednym filmie! Znamy szczegóły

foto. materiały prasowe

Reklama

Niedawno jako pierwsi informowaliśmy o tym, że Piotr Witkowski zagrał niewielką rolę w 4. sezonie serialu stacji CBS – FBI: International. Okazuje się, że to był tylko przedsmak jego zagranicznych projektów. Aktor potwierdził nam, że zobaczymy go również w filmie Levon Cade w reżyserii Davida Ayera (Legion samobójców, Bogowie ulicy)! Jest to ekranizacja powieści Levon's Trade: A Vigilante Justice Thriller, pierwszej książki z serii autorstwa Chucka Dixona. Scenariusz napisał sam Sylvester Stallone.

W tytułową rolę Levona Cade'a – człowieka, który przechodzi na wcześniejszą emeryturę, by opiekować się swoją córką – wciela się Jason Statham. Gdy pewna dziewczyna z miasteczka znika bez śladu, mężczyzna musi wrócić do zawodu i znów ubrudzić sobie ręce, by ją odnaleźć. A kogo w tej produkcji gra Piotr Witkowski? Jego bohater to Vanko Kharchenko, członek rosyjskiej mafii, z którym Statham będzie musiał się zmierzyć podczas misji.

Na samym planie zdjęciowym byłem kilkanaście dni. Jednak same prace trwały dłużej. W ich trakcie ćwiczyliśmy skomplikowaną choreografię walk czy mieliśmy wspólne próby czytania scenariusza. Reżyser David Ayer był bardzo małomówny. Nie dawał nikomu żadnych uwag czy feedbacku. Nie powiem, trochę mnie to zaniepokoiło. Jednak później przypomniałem sobie nasze spotkanie podczas pierwszego dnia, gdy wszyscy usłyszeliśmy od niego: "Wy jesteście artystami. Róbcie z tymi postaciami, co chcecie". To wcale nie zmniejszyło presji w mojej głowie. Jednak sama zabawa podczas zdjęć była przednia. Zwłaszcza że miałem scenę walki z moim idolem z dzieciństwa, Jasonem Stathamem!

– mówi nam aktor.

Zdjęcia do Levon Cade były kręcone w Wielkiej Brytanii. Na ekranie, oprócz Stathama i Witkowskiego, zobaczymy takich aktorów jak: David Harbour, Michael Peña, Jason Flemyng czy Maximilian Osinski.

Co ciekawe, jest to już drugi film napisany przez Sylvestra Stallone'a, w którym Jason Statham gra pierwszoplanową rolę. Wcześniej taka sytuacja miała miejsce w filmie W obronie własnej.

Premiera produkcji Levon Cade została zaplanowana na przyszły rok. Dokładny miesiąc nie jest jeszcze znany.

Polska w zagranicznych filmach i serialach