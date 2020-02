Superman and Lois - zaskakujące informacje o fabule nowego serialu

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Jak donosi portal Primetimer, w pilotażowym odcinku Superman & Lois po tym, jak Clark Kent zostaje zwolniony z Daily Planet, otrzymuje wołanie o pomoc od swojej matki, Marthy Kent, która jest w Smallville. Gdy Superman do niej dociera, Martha już nie żyje i nie wiadomo co jest przyczyną (do tej pory wiedzieliśmy, że Jonathan Kent zmarł jakiś czas wcześniej). Wygląda na to, że śmierć Marthy będzie w centrum głównej fabuły pierwszego sezonu i przedstawi tajemniczego złoczyńcę, który jest za to odpowiedzialny.

Dodają także, że w serialu pojawi się złoczyńca zwany Morgan Edge, który będzie właścicielem Daily Planet odpowiedzialnym za zwolnienie Clarka. Nie wiadomo, czy jest to ta sama postać grana przez Adriana Pasdara w Supergirl. Wiele wskazuje na to, że to jego nowa wersja powstała po Kryzysie na Nieskończonych Ziemiach. Prace nad serialem trwają.

Superman and Lois - data premiery nie jest znana.