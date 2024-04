Superman - kto zagra Jonathana Kenta? Aktor z The Walking Dead jako ojciec Clarka

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

Reklama

Informacja pochodzi z źródeł portalu The Wrap, który zawsze publikuje sprawdzone doniesienia. Na ten moment James Gunn, reżyser i scenarzysta Supermana nie ogłosił castingu i nie skomentował tych doniesień.

Superman - kto zagra ojca Clarka?

Według nich w rolę Jonathana Kenta wcieli się Pruitt Taylor Vince. Jest to dość charakterystyczny aktor, który grał wiele wyrazistych ról w serialach i w filmach - choć zawsze są to niewielkie występy, to przykuwają uwagę. Najbardziej kojarzony może być z The Walking Dead, a nawet widzieliśmy go w dwóch odcinkach Stranger Things. Natomiast jego rola Clifforda Banksa w serialu Morderstwo z lat 90. przyniosła mu nagrodę Emmy w kategorii aktor gościnny. W kinie widzieliśmy go między innymi w takich tytułach jak Constantine, JFK, Drabina Jakubowa czy Mississipi Burning.

fot. DC

Wygląd Pruitta Taylora Vince'a wyraźnie różni się od poprzednich inkarnacji Jonathana Kenta. W takich tytułach jak Smallville, Lois i Clark czy kinowych przygodach Supermana grali go tacy aktorzy jak John Schneider, Eddie Jones, Glenn Ford czy Kevin Costner. Wielu fanów ze Stanów Zjednoczonych uważa, że obsadzenie Pruitta Taylora Vince'a po raz pierwszy pokazuje postać, która naprawdę przypomina farmera z Kansas.

Superman - prace na planie trwają. Premiera w 2025 roku w kinach.