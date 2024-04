Twórca Kick-Ass chce napisać własny komiks z Supermanem. Poczekacie na niego aż do 2033 roku

DC

Mark Millar to słynny scenarzysta komiksowy, który ma w swoim portfolio wiele znanych i lubianych dzieł, m.in. Superman. Czerwony Syn czy Kick-Ass. W swojej karierze pracował dla DC i Marvela i został czterokrotnie nominowany do prestiżowej nagrody Eisnera, czyli komiksowego Oscara.

Postaci z komiksów DC, w tym Superman, ich ikona, czekają cierpliwie na kolejny, kinowy debiut, tym razem pod sztandarem DCU przewodzonego przez Jamesa Gunna. To właśnie Człowiek ze Stali będzie superbohaterem, który rozpocznie nowe uniwersum. Mark Millar ma jednak wobec tej postaci inne plany.

Mark Millar chce napisać własny komiks z Supermanem. Kiedy premiera?

Autor wypowiedział się o swoich planach na postać Supermana, którego wczesna wersja ma trafić do domeny publicznej w 2033 roku. Mroczny Rycerz pójdzie w jego ślady po dwóch latach, po kolejnym roku dołączy do nich Joker, a w 2037 roku zrobi to Wonder Woman. Warto doprecyzować, że będzie to jedna z pierwszych wersji Supermana, a zatem nie będzie mógł latać, a tylko przeskakiwać dalekie odległości. To jednak nie zniechęca Millara, który tak zapowiedział swoje plany:

Późnym latem myślałem o napisaniu komiksu o Supermanie. Superman trafi do domeny publicznej za 9 lat, więc swoje historie mogę napisać w pięć lat, a potem zapłacić najlepszym artystom w branży za narysowanie ich, żeby wszystko było gotowe do samodzielnego wydania w 2033 roku.

