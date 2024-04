Superman - David Corenswet naprawdę przybrał na masie. Tak będzie wyglądać Clark Kent?

fot. materiały prasowe

Reklama

Trener personalny Davida Corensweta pokazywał efekt jego pracy nad zwiększeniem masy mięśniowej na potrzeby roli Człowieka ze stali w widowisku Superman, ale nigdy nie mogliśmy go zobaczyć w pełnej okazałości. Teraz aktor znalazł się w Meksyku, w którym na plaży kręcił reklamę. Z uwagi na krótki rękawek i krótkie spodnie fani mogą zobaczyć efekt jego transformacji. W tweetach są też zdjęcia porównawcze z planu jego najnowszego filmu The Greatest Hits, który był kręcony w 2022 roku, więc przed jego fizyczną przemianą. Tam też miał scenę, w której kąpał się w morzu i fotki z jej planu zostały przez fanów wykorzystane.

Superman - tak będzie wyglądać Clark Kent?

Jak widzimy na fotkach oraz w wideo jednego z fanów David Corenswet ma już fryzurę pasującą do Clarka Kenta i brak zarostu. Najpewniej więc tak bohater Supermana będzie wyglądać. Co ciekawe, znów powraca temat jego podobieństwa do Henry'ego Cavilla. Fan, który zamieścił wideo oraz fotki w mediach społecznościowych napisał, że cieszy się ze spotkania... z Supermanem i wiedźminem w jednym, więc myślał, że to Cavill, nie Corenswet.

https://twitter.com/dcuworld/status/1779370060756533365

https://twitter.com/DarthT88888888/status/1779400532467290451

Zdjęcia Corensweta z planu The Greatest Hits:

https://twitter.com/comicbooknate/status/1674203437867884544

Wideo jest w tweecie obok dwóch fotek:

https://twitter.com/DCU_Updates/status/1779380084333588561

Superman - premiera w kinach w 2025 roku.