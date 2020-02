Superman: Czerwony syn - sowiecki Batman w klipie z filmu

Superman: Czerwony syn to nowa animacja od Warner Bros i DC oparta na kultowym komiksie autorstwa Marka Millara. W sieci pojawił się klip promujący film. Możemy w nim zobaczyć sowiecką wersję Batmana, który brutalnie rozprawia się z ludnością. Wideo jest dostępne poniżej.

Dla przypomnienia graficzny oryginał opowiada alternatywną historię Człowieka ze Stali, który zamiast w USA rozbija się w Związku Radzieckim. W obsadzie anglojęzycznego dubbingu są Jason Isaacs (Superman), Diedrich Bader (Lex Luthor), Amy Acker (Lois Lane), Vanessa Marshall (Wonder Woman), Phil Morris (James Olsen), Paul Williams (Brainiac), Sash Roiz (Hal Jordan), Phil LaMarr (Jon Stewart), Roger Graig-Smith (Batman), Travis Willingham (John F. Kennedy) oraz William Sayers (Stalin). Sam Liu wyreżyserował na podstawie scenariusza J.M. DeMatteuis.

Comrades! Watch our exclusive clip from the upcoming DC animated film Superman: Red Son, which reveals a Batman who kills without hesitation. pic.twitter.com/j71Lv499IM

— IGN (@IGN) February 25, 2020