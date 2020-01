Justice League Dark jednak powstanie? Firma J.J. Abramsa szykuje film bądź serial

Jak donosi portal Deadline, firma Bad Robot w ramach nowej umowy z Warner Media rozwija zarówno filmowe, jak i telewizyjne pomysły związane z komiksową grupą Justice League Dark. Cały projekt znajduje się obecnie we wstępnej fazie - na razie nie wiemy więc, jaka dokładnie produkcja nas czeka, ani które postacie mogą pojawić się na ekranie. Szefowie telewizyjnego i filmowego oddziału Bad Robot mają jednak już w najbliższym czasie odbyć szereg spotkań ze scenarzystami i podjąć ostateczne decyzje w całej sprawie.

Drużyna Justice League Dark, znana też jako JLD, po raz pierwszy pojawiła się w komiksach we wrześniu 2011 roku. W jej skład wchodziły postacie mające na swojej drodze do czynienia z okultyzmem i innymi magicznymi mocami: John Constantine, Madame Xanadu, Deadman, Cień, Changing Man i Zatanna. Z czasem zestawienie to znacznie się poszerzyło, a wśród prominentnych nowych członków grupy warto odnotować choćby Swamp Thinga.

Póki co nie jest jasne, czy szef Bad Robot, J.J. Abrams, będzie zaangażowany w powstawanie któregoś z projektów - w ciągu najbliższych tygodni ma on spotykać się z potencjalnymi showrunnerami wymyślonego przez siebie dla HBO serialu Demimonde.

W 2017 roku ukazała się animacja Liga Sprawiedliwości: Mrok. Kinowy projekt przez długie lata rozwijali najpierw Guillermo del Toro, później zaś Doug Liman - ostatecznie Warner Bros. nie dało na niego zielonego światła.