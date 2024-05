Jak David Corenswet stał się Supermanem? Trener opowiada o ćwiczeniach i przybraniu aż 18 kilogramów przez aktora

fot. James Gunn

Pierwsze zdjęcie promocyjne z nowego filmu o Supermanie niedawno zostało opublikowane przez Jamesa Gunna. Niedługo później David Corenswet podzielił się fotografią swojej imponującej muskulatury, nad którą pracował przez ostatnie miesiące. W wywiadzie dl GQ trener gwiazd, Paolo Mascitti, wypowiedział się o rygorystycznym trybie życia aktora i ćwiczeniach, które pomogły mu przygotować się do superbohaterskiej roli.

Superman - David Corenswet odbył rygorystyczny trening do roli

Mascitti ujawnił, że aktor przybrał aż 18 kg do roli Supermana:

To jest film Jamesa Gunna i ma on konkretną wizję całego projektu. David intensywnie ćwiczył, zanim go poznałem, ale z natury jest bardzo szczupłym facetem. Ma 187 cm wzrostu, ale chcieliśmy dodać mu więcej masy. Prawdopodobnie zmienił wagę z 90 kg na 108 kg, ale część tej masy zostanie zrzucona w miarę dalszego wzmacniania mięśni.

Corenswet odbył bardzo intensywne sesje treningowe przez około 5 miesięcy przed wejściem na plan:

Jest teraz bardzo zajęty, więc uczestniczymy tylko w trzech lub czterech sesjach tygodniowo, ale on nadal ćwiczy po dwie godziny dziennie… w końcu jest Supermanem. James Gunn jest niesamowity w obsadzaniu aktorów, a ten facet urodził się, aby być Supermanem. Zapytaj dowolnego członka obsady lub ekipy, David to najmilszy facet i, moim zdaniem, idealny wybór do roli nowego Człowieka ze stali.

Aktor ma nawet swój kryptonit, którymi okazały się płatki zbożowe:

Połowę jego treningów trzeba było przeprowadzić przez FaceTime, a połowę osobiście, ponieważ nie był cały czas obecny w Los Angeles. Rozmawialiśmy zdalnie i pytałem go o dietę, a on jadł płatki! Zapytał się mnie: „Co jest złego w płatkach?”. Właśnie dlatego jest idealnym Supermanem, ma realistyczne oczekiwania co do siebie i swojej roli.

W obsadzie poza Corensweta występują Rachel Brosnahan (Lois Lane), Nicholas Hoult (Lex Luthor), Skyler Gisondo (Jimmy Olsen), Anthony Carrigan (Metamorpho), Edi Gathegi (Mister Terrific), Nathan Fillon (Guy Gardner) oraz Isabela Mercad (Hawkgirl).

Superman – film zadebiutuje w kinach 11 lipca 2025 roku.

