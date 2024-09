Tak mogą wyglądać Metamorpho i Hawkgirl w Supermanie. Co za skrzydła!

DC/Warner Bros.

Poniższa grafika z Supermana ujawnia lepsze spojrzenie między innymi na takie postacie jak Metamorpho i Hawkgirl. Superbohaterka wydaje się mieć skrzydła, które są całkiem zgodne z komiksową wersją. Zobaczcie sami.

Choć to nie "oficjalna" grafika, to została stworzona przez kogoś, kto jest zaangażowany w prace nad filmem. Co więcej, przedstawione kostiumy pasują do tego, co już widzieliśmy na zdjęciach zza kulis. W dodatku na kubku widać Jimmy'ego Olsena i Engineer, czyli postacie, które wcześniej zauważono na planie.

Tak mogą wyglądać Metamorpho i Hawkgirl w Supermanie

Informacje o nowym Supermanie

Superman będzie jednym z pierwszych filmów w DCU. Przedstawi losy Clarka Kenta, którego tym razem zagra David Corenswet. Wcześniej wcielał się w niego na ekranie Henry Cavill. Reżyserem i zarazem scenarzystą projektu jest James Gunn, który w ramach kina superbohaterskiego stworzył już udaną trylogię Strażników Galaktyki i Legion samobójców: The Suicide Squad.

Superman ma zadebiutować na dużym ekranie 11 lipca 2025 roku. Co ciekawe, dwa tygodnie później Marvel zaplanował premierę Fantastycznej Czwórki.

