Superman i Lois - tak wygląda Lex Luthor z bujną brodą. Zdjęcie aktora z The Walking Dead

Źródło: DC

Portal Entertainment Weekly opublikował pierwsze zdjęcie Lexa Luthora z 3. sezonu Superman i Lois. W tę rolę wciela się Michael Cudlitz, którego doskonale znają fani The Walking Dead. Aktor zastępuje w tej roli Jon Cryera, który w Arrowverse grał do tej pory Lexa Luthora. Widzimy, że Cudlitz ma swoją charakterystyczną brodę, którą często w serialach prezentuje.

Superman i Lois - Lex Luthor

fot. EW.com

Cudlitz w oświadczeniu tłumaczy, że doświadczenie było nadzwyczajne i wszyscy dobrze go przyjęli. Dodaje, że osobiście uważał Lexa Luthora za osobę źle zrozumianą.

Ta wersja Lexa Luthora jest wizjonerem i miliarderem stojącym za LexCorp. Tak go widzi świat. Przestępcy jednak wiedzą, że Lex Luthor to brutalny psychopata, który terroryzuje każdego, kto wejdzie mu w drogę. Lata wcześniej zniknął z centrum opinii publicznej, a teraz wraca walcząc o swoją sprawiedliwość z ludźmi, którzy go wcześniej skrzywdzili - Supermanem i Lois Lane.

Twórcy obiecują, że ten Lex Luthor będzie zupełnie inny niż do tej pory widzieliśmy w jego aktorskich wersjach. Pojawi się w dalszej części 3. sezonu i powoli mają budować jego wejście.

Superman i Lois - premiera 3. sezonu w USA już 14 marca.