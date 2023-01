Superman i Lois - nowy Lex Luthor obsadzony. Znacie go z The Walking Dead

Źródło: DC

Jak donosi EW w 3. sezonie Superman i Lois poznamy nową wersję Lexa Luthora, czyli kultowego przeciwnika Człowieka ze stali. Ma go zagrać Michael Cudlitz, doskonale znany z seriali The Walking Dead i Gliniarze z Southland.

Superman i Lois - jaki jest Lex Luthor?

W świecie serialu Lex Luthor zniknął wiele lat temu i przestał być w centrum uwagi opinii publicznej. Powraca nieoczekiwanie, by zemścić się na dwóch osobach, które zrobiły mu coś złego w przeszłości - na Supermanie (Tyler Hoechlin) oraz Lois Lane (Elizabeth Tulloch).

fot. AMC

Historia 3. sezonu rozpoczyna się kilka tygodniu po wydarzeniach z finału 2. sezonu. Clark i Lois razem pracują w lokalnej gazecie w Smallville. Cieszą się życiem w małym miasteczku. Nowe zadanie Lois sprawia, że bohaterka odkrywa niebezpiecznego wroga, który może wywrócić życie Kentów do góry nogami. Natomiast ich synowie też nie mają lekko. Jordan (Alex Garfin) odkrywa, co to znaczy mieć tożsamość superbohatera, a Jonathan (Michael Bishop zastępujący w tej roli Jordana Eisassa) szuka swojego celu w życiu.

Superman i Lois - premiera w USA odbędzie się 14 marca 2023 roku. Serial w Polsce dostępny jest na HBO Max, więc najpewniej dzień później powinny być tam nowe odcinki.