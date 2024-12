Denzel Washington wygadał się o roli w MCU. Teraz przeprosił reżysera

Fot. Materiały prasowe

Mało kto współcześnie potrafi przyznać się do błędu. Denzel Washington zrobił to nawet publicznie w wywiadzie, zdradzając, że nie powinien był wygadać się w temacie roli w MCU podczas rozmowy promocyjnej do Gladiatora 2. Wówczas wyjawił, że Ryan Coogler specjalnie dla niego pisze rolę w Czarnej Panterze 3. Nie tylko zdradził, że w nim zagra, ale również, że trwają prace nad tym filmem, o czym wcześniej oficjalnie nie wiedzieliśmy. Washington w nowym wywiadzie ujawnił, że przeprosił reżysera za swoją wpadkę.

Denzel Washington o błędzie

Denzel Washington gościł w podcaście Variety.

- Zadzwoniłem do niego i go przeprosiłem. Gadaliśmy przez FaceTime'a i obok niego była jego druga połówka. Pracowali nad montażem. Spędzali czas.

Rola Denzela Washingtona w Czarnej Panterze 3 będzie mieć również znaczenie symboliczne. Gdyby nie on, nieżyjący już Chadwick Boseman, który grał tytułowego bohatera, nigdy nie zostałby aktorem. W całości sfinansował jego studia aktorskie. Sam Boseman zdradził tę informację w 2019 roku.

A tak wyraził swój entuzjazm wobec roli w MCU:

- Żartujesz sobie? Napisz tę rolę! Cokolwiek napiszesz, zrobię to! - wspomina pierwszą rozmowę na temat z Ryanem Cooglerem.

Na ten moment Marvel Studios nie ujawniło żadnych informacji. Nie wiemy absolutnie nic na temat fabuły, potencjalnej daty premiery i roli Czarnej Pantery w MCU w przyszłości. A czemu Denzel Washington chce zagrać? Twierdzi, że na tym etapie kariery interesują go reżyserzy i chce pracować z najlepszymi.