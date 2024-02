Superman i Lois skasowany przez Superman: Legacy. Tak sugeruje osoba z telewizji

fot. materiały prasowe

Superman i Lois to jedyny serial skasowanego już uniwersum Arrowverse, który przez cały okres emitowania zbierał dobre recenzje i był chwalony za znakomitą realizację. To wiązane było z wysokimi kosztami produkcji, by te efekty specjalne wyglądały dobrze na ekranie. Gdy ta decyzja odnośnie uniwersum zapadła, a James Gunn zaczął tworzyć filmowe DCU, oczekiwało się, że 3. sezon będzie końcem, ale jednak zamówiono finałową 4. serię.

Superman i Lois - kto skasował serial?

Jak donosi The Wrap, Superman i Lois został skasowany pomimo dobrych wyników oglądalności, a do tego - pomimo dużych kosztów - nadal był opłacalny. Okazuje się, że decyzja nie została podjęta w telewizji The CW, ale w Warner Bros. Brad Schwartz, szef ds. rozrywki w The CW mówi otwarcie tak, odnosząc się do tego, że ma to związek z Superman: Legacy:

- Nie chcieli mieć na rynku konkurującego produktu z Supermanem.

Nie jest to też zaskoczenie, bo podobne decyzje były podejmowane w przeszłości. Marketingowcy odpowiedzialni za filmy zazwyczaj wychodzą z założenia, że trudno sprzedać nową postać, gdy widz ma na małym ekranie tego samego bohatera w innej wersji.

Jako że odpowiada za to Warner Bros., nie jest to wina Jamesa Gunna i jego DC Studios, bo jak szef DCU wspomina nie raz, są to osobne byty. Mówi się jednak otwarcie, że to dzięki Gunnowi w obliczu tej decyzji fani dostaną zamknięcie historii w finałowym sezonie.

Szef The CW jakiś czas temu zapowiedział, że 4. sezon Superman i Lois pojawi się jesienią 2024 roku. Jakość, jaką reprezentuje ten serial, wymaga też sporo czasu na postprodukcję.