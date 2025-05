Netflix ratuje Ulicę Sezamkową. Kiedy premiera nowych odcinków?

fot. CTW

Reklama

Ulica Sezamkowa to legendarna bajka dla dzieci, która w Stanach Zjednoczonych debiutowała w 1969 roku i była pionierem jeśli chodzi o edukacyjne programy przeznaczone dla najmłodszych odbiorców. Od 2016 roku licencja należała do HBO Max, ale w 2024 roku zdecydowano się na rozdzielenie. Max wolało skupić się na treściach dla dorosłych użytkowników platformy. Od tamtej chwili Ulica Sezamkowa została wystawiona na sprzedaż, a teraz w końcu ogłoszono szczęśliwego nabywcę tej kultowej bajki.

Pierwsze zdjęcia z serialu Harry Potter. HBO buduje ikoniczną lokację

Ulica Sezamkowa trafi do Netflixa. 56. sezon zadebiutuje już na tej platformie. Na Netflixie będzie też dostępna pełna biblioteka poprzednich sezonów. Będą one też dostępne do obejrzenia na Max aż do 2027 roku. Netflix dodatkowo poinformował, że nowe odcinki będą w tym samym czasie trafiać do serwisu, jak i na ramówkę stacji PBS , w tym PBS Kids, którego produkcji niedawno pozbawiono dotacji z inicjatywy Donalda Trumpa. Nowych odcinków można się spodziewać jeszcze w 2025 roku.

ROZWIŃ ▼

Od 1969 roku Ulica Sezamkowa była emitowana na PBS, ale w 2016 doszło do podpisania umowy z Warnerem, co było kluczowe dla przetrwania serialu. Już w tamtych czasach nawyki dzieci uległy zmianie - zamiast oglądania bajek na stacjach telewizyjnych, rodzice częściej puszczali swoim pociechom produkcje na VOD.

Postacie z bajek, których baliśmy się w dzieciństwie