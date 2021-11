Superman i Lois - znamy datę premiery 2. sezonu serialu The CW

The CW

Superman i Lois to serial, który na polskich ekranach zadebiutował wraz z 1. sezonem 24 lutego 2021 roku. Opowiada o tym, jak po latach zmagań ze wszelkiej maści przestępcami, Clark Kent i jego ukochana postanawiają przenieść się do Smallville, by stawić czoła ogromnemu wyzwaniu, przy którym najeźdźcy z kosmosu to pikuś - mianowicie rodzicielstwu.

Nieco inny klimat produkcji przypadł widzom do gustu i oczekiwany jest przez nich 2. sezon produkcji. The CW ustawiło swój harmonogram na początek 2022 roku i dowiedzieliśmy się z niego, że pierwszy odcinek nowej odsłony Superman i Lois zadebiutuje 11 stycznia 2022 roku. Na razie nie znamy szczegółów dotyczących fabuły.

The CW

W drugim sezonie w obsadzie będą Tyler Hoechlin, Elizabeth Tulloch, Jordan Elsass, Alex Garfin, Erik Valdez, Inde Navarrette, Wolé Parks, Dylan Walsh i Emmanuelle Chriqui. Deadline podawało też informację, że Sofia Hasmik, która gra Chrissy Beppo, redaktor naczelną w gazecie w Smallville, dołączy do stałej obsady.