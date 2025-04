Heros z Supermana powróci w serialu Latarnie. Nie zabraknie "magii science fiction"

Fot. DC Studios

Latarnie to aktorski serial DCU, który opowie o przygodach dwóch członków legendarnego komiksowego Korpusu. Główne role odegra Aaron Pierre oraz Kyle Chandler. Serial jest obecnie na etapie zdjęć, a pierwsze dwa odcinki wyreżyseruje James Hawes. Ma on na swoim koncie odcinki takich seriali, jak: Kulawe konie, Czarne lustro, Snowpiercer czy Alienista.

Hawes w rozmowie z Colliderem zdradził, czego można się spodziewać po serialu detektywistycznym:

Jest pewien bardzo konkretny rodzaj humoru, który charakteryzuje ten serial. Jest bardzo podobny do tego, co osiągnęliśmy z Kulawymi końmi czy moimi odcinkami Czarnego lustra. Jest w tym wszystkim sporo humoru. W tym wszystkim nie brakuje magii science fiction, ale wszystko to odbywa się w świecie, w którym te rzeczy są normalnością. Nie potrzeba do tego tej posypki sci-fi. To wszystko działa w ramach fizycznego świata, który wszyscy znamy.

Sugeruje to, że serial nie będzie aż tak osadzony w gatunku science fiction, co niesławna produkcja z Ryanem Reynoldsem, ale zachowa pewne elementy charakterystyczne dla gatunku. To pokrywa się z zapowiedziami, iż serial DCU będzie czerpać garściami z Detektywa od HBO, a akcja będzie mieć miejsce na Ziemi. Spekulowano też, że w serialu powróci Guy Gardner, którego w kinowym Supermanie zagra Nathan Fillion. Źródła bliskie Entertainment Weekly potwierdzają to, więc prawie na pewno można spodziewać się, że ten heros z charakterystyczną fryzurą pojawi się na małym ekranie.

