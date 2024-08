Efekty wizualne w Supermanie będą dopracowane. James Gunn da dużo czasu specjalistom

fot. materiały prasowe // zrzut ekranu z YouTube DC

Reklama

W ostatnich latach powstaje coraz więcej filmów, w których pojawia się mnóstwo efektów wizualnych (VFX). Czasem jest ich tak dużo, że pracownicy nie wyrabiają się z ich dopracowaniem przed premierą. Głośno mówiło się niedawno o ich przepracowaniu. Do tego studia często zmieniają historię lub przeprowadzają rozległe dokrętki, co powoduje, że pomimo wysiłków specjaliści nie są w stanie sprawić, aby te efekty wizualne wyglądały dobrze na ekranie, co przekłada się na niezadowolenie widzów, a następnie na wyniki w box office.

James Gunn o swoim podejściu do tworzenia filmów

James Gunn, szef DC Studios, zdaje sobie sprawę z tych problemów. W serwisie Threads zapewnił, że studia zajmujące się efektami wizualnymi nie będą musiały się martwić o zbyt duży natłok prac przy jego filmach, ponieważ mają zapewnioną odpowiednią ilość czasu.

Jeśli trochę poszukacie to przekonacie się, że przy moich filmach zawsze mieliśmy inne podejście i zawsze dawałem moim artystom-współpracownikom od efektów wizualnych czas na właściwe wykonanie ich pracy i szacunek, na jaki zasługują. A jakość VFX w tych filmach jest dzięki temu niezmiennie znakomita (i również dlatego, że moi przyjaciele z Weta i Framestore, ILM i innych są niesamowicie utalentowani).

Gunn znany jest z wielkiej staranności przy tworzeniu swoich filmów. Przy pisaniu scenariusza robi wiele notatek, szkiców oraz wykorzystuje własne storyboard, aby praca na planie szła sprawnie i nie trzeba było później niczego zmieniać. Twórca odniósł się do filmu Superman, który reżyseruje, a premierę będzie mieć w 2025 roku.

To dlatego zakończyliśmy pracę nad Supermanem rok przed premierą i dlatego ciężko pracowali nad wieloma ujęciami przez wiele miesięcy przed tym. To dlatego zaczynamy porządnie montować w trakcie zdjęć. To dlatego tak energicznie się przygotowuję i dlatego kręcimy tylko gotowe scenariusze. Supergirl, której nie reżyseruję, jest traktowana w ten sam sposób. Nie potrafię wyrazić tego, jak bardzo doceniam artystów od efektów wizualnych, którzy pomagają nam tworzyć magię.

W obsadzie Supermana są m.in. David Corenswet (Clark Kent / Superman), Rachel Brosnahan (Lois Lane), Nicholas Hoult (Lex Luthor), Skyler Gisondo (Jimmy Olsen), Wendell Pierce (Perry White) oraz Isabela Merced (Kendra Saunders / Hawkgirl).

Superman - premiera filmu 11 lipca 2025 roku.

Zobacz także:

Ranking najpotężniejszych wrogów Supermana