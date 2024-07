fot. Warner Bros. // Josh Hartnett w filmie "Pułapka"

Josh Hartnett obecnie promuje swój nowy film pt. Pułapka , który opowiada o ojcu i jego nastoletniej córce biorących udział w koncercie popowym, którzy uświadamiają sobie, że znajdują się w centrum mrocznego i złowrogiego wydarzenia. Podczas rozmowy z The Guardian na temat horroru M. Night Shyamalana, aktor został zapytany o odrzucenie roli Supermana.

Josh Hartnett o powodach odrzucenia roli Supermana

Okazuje się, że Josh Hartnett odrzucił propozycję zagrania Supermana przy dwóch różnych okazjach. Nie przyjął angażu do filmu Superman: Flyby Bretta Ratnera, który ostatecznie nie powstał. Ta produkcja wyewoluowała później w film Superman: Powrót, który wyreżyserował Bryan Singer. Aktor odrzucił również jego propozycję zagrania Człowieka ze stali. W wywiadzie wyjaśnił swoje powody.

Po prostu nie chciałem, żeby moje życie zostało pochłonięte przez moją pracę. Wtedy istniało takie przekonanie, że po prostu rezygnujesz ze wszystkiego. I widziałeś, co się wtedy działo z niektórymi ludźmi. Zostali przez to unicestwieni. Nie chciałem tego dla siebie.

Aktor był bardzo blisko tytułowej roli w Superman: Flyby, ponieważ nawet dokonano przymiarki kostiumu, którego charakterystyczne logo było czerwono-czarne. Scenariusz do tej produkcji napisał J.J. Abrams, który jednak wycofał się z projektu. Do roli Supermana brano pod uwagę kilku różnych aktorów, w tym Henry'ego Cavilla i Brandona Routha. Ostatecznie zatrudniono Matthew Bomera, ale film Superman: Flyby nie doszedł do skutku.

Warto też wspomnieć, że Hartnett w tamtym czasie rozmawiał również z Christopherem Nolanem na temat zagrania Batmana, ale ich drogi się rozeszły zanim jeszcze jakakolwiek oferta została przedstawiona.