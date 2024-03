Superman: James Gunn wzruszył fanów. Kadr, na którym Człowiek ze stali pomaga nastolatce z myślami samobójczymi

Fot. DC Comics

James Gunn, spytany o inspiracje do swojego nowego filmu Supermanie, opublikował w mediach społecznościowych kilka kadrów z komiksów i animacji, które posłużyły jako fundament do jego historii Człowieka ze Stali. Możecie zobaczyć je poniżej.

Superman: James Gunn zdradza inspiracje

Filmowiec już wcześniej zdradził, że dużym źródłem inspiracji do nowego filmu o Człowieku ze stali był Superman (1978) w reżyserii Richarda Donnera i serial Tajemnice Smallville (2001) z Tomem Wellingem w roli głównej. Tym razem skupił się jednak na komiksach DC i animacjach. Na opublikowanych w Instagramie grafikach widać między innymi kadr z Supermana (1941) w reżyserii Dave'a Fleischera i fragment historii Whatever Happened to the Man of Tomorrow? autorstwa Alana Moore'a i Dave'a Gibbonsa. Jest też okładka komiksu Superman #1 (1939) i panel z Superman #423 (1986) z płaczącym superbohaterem.

Superman: James Gunn wzruszył fanów

To, co jednak wzbudziło największe zainteresowanie fanów, to kadr z komiksu All-Star Superman (2005), na którym Superman pociesza nastolatkę o imieniu Regan, która chciała popełnić samobójstwo, skacząc z budynku. Superbohater mówi jej nad przepaścią: "Jesteś silniejsza, niż ci się wydaje. Zaufaj mi" i ją przytula. To jeden z ikonicznych momentów Człowieka ze stali, który pokazuje jego ludzką stronę, współczucie i empatię.

Po komentarzach na platformie X widać zresztą, że uwzględnienie akurat tej historii bardzo spodobało się fanom:

