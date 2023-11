Superman: Legacy - wielki jak góra David Corenswet na nowych zdjęciach. Aktor jest nie do poznania

Universo Heroico

Po pojawieniu się informacji o tym, że w filmie Superman: Legacy w rolę Człowieka ze Stali wcieli się David Corenswet, wielu fanów uznawało ten wybór za ciekawy - aktor wizualnie mógł bowiem przywodzić na myśl młodszą wersję Henry'ego Cavilla. Krytycy takiego obrotu spraw skupiali się natomiast na samej masie mięśniowej nowego odtwórcy roli Clarka Kenta, która miała nie pasować do skojarzeń z postacią Supermana. Corenswet tej drugiej grupie odbiorców postanowił jednak zamknąć usta.

Aktor 5 listopada wziął udział w The Relentless Award Picket Plays - zdjęcia z tego wydarzenia trafiły jednak do sieci dopiero teraz, po ponad 3 tygodniach. Widzimy na nich Corensweta, który w zgodnej opinii jest po prostu nie do poznania: pod swoim wyjątkowo luźnym ubraniem, czapką baseballówką i brodą ukrywa potężne mięśnie. Wygląda na to, że na siłowni w ogóle nie próżnuje. Spójrzcie sami:

Superman: Legacy - David Corenswet na nowych zdjęciach

David Corenswet na nowych zdjęciach

Superman: Legacy ma być otwarciem dla kierowanego przez Jamesa Gunna i Petera Safrana DCU. Film wejdzie na ekrany kin 11 czerwca 2025 roku.