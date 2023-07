Superman: Legacy - Hawkgirl i Green Lantern obsadzeni. Tę postać zagra kumpel Jamesa Gunna

fot. materiały prasowe

Oficjalnie ogłoszono trzy nazwiska aktorów, którzy zagrają superbohaterów w filmie Superman: Legacy. Isabela Merced (Dora i Miasto Złota) wcieli się w postać Hawkgirl, Edi Gathegi (X-Men: Pierwsza klasa) zagra postać Mister Terrific, a Nathan Fillion zagra Green Lanterna w wersji Guya Gardnera (jeden z kilku ludzkich przedstawicieli korpusu Zielonej Latarni). Co ciekawe, Fillion podkładał głoś pod Zieloną Latarnię w jednej z animacji, a fani od lat chcieli go w tej roli.

Superman: Legacy - obsada

Na Threads reżyser i scenarzysta filmu James Gunn wyjaśnia, że wprowadzenie tych trzech postaci ma ważne znaczenie fabularne. Podkreśla, że historia jest zawsze najważniejsza. Wytłumaczył też, że priorytetem tej historii są Superman i Lois Lane, więc te kolejne postacie nie odciągną uwagi od nich.

Guy Gardner – Zielona Latarnia

Nathan Fillion to dobry kumpel Jamesa Gunna, który od lat pojawia się w jego filmach. Tym razem jednak to duża i ważna rola. Gunn tłumaczy żartobliwie, że powodem zatrudnienia Nathana Filliona jest zrobienie mu fryzury w stylu bowl cut. Dodał też, że oczywiście ten Green Lantern Filliona będzie pojawiać się we wszystkich miejscach uniwersum DCU. Na czele z serialem, nad którym trwają prace - w nim poznamy pozostałych ludzkich członków korpusu Hala Jordana i Johna Stewarta. Gunn potwierdził też, że trwa casting do postaci Jimmy'ego Olsena.

Przypomnijmy, że w Supermana wcieli się David Corensswet, a Lois Lane zagra Rachel Brosnahan. James Gunn wyreżyseruje na podstawie własnego scenariusza. Prace na planie ruszą na początku 2024 roku. Premiera w 2025 roku.