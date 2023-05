Superman: Legacy - gwiazda Cobra Kai jako Lois Lane? Aktorka wzięła udział w castingu

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

Casting do Superman: Legacy trwa. Poszukiwanie są na pewno aktorzy do ról Supermana, Lois Lane oraz Lexa Luthora. Poznaliśmy już kolejnych kandydatów, którzy walczą o rolę, a dziś pojawią nowe nazwisko. Tym razem chodzi o aktorkę walczącą o Lois Lane.

Superman: Legacy - kto zagra Lois Lane?

Według Jeffa Sneidera, którego doniesienia często się sprawdzają, do grona kandydatek dołączyła Mary Mouser, czyli Samantha LaRusso z serialu Cobra Kai, Czy pasowałaby na młodą Lois Lane?

Mary Mouser - Lois Lane

Sneider poinformował też, że casting powinien zostać ogłoszony w lipcu 2023 roku podczas San Diego Comic-Con 2023. Wszyscy oczekują, że właśnie wtedy James Gunn wyjawi pierwsze nazwiska, więc nie jest to zaskoczenie. Nie jest to też pewne, ponieważ casting musi być zakończony do tego momentu i decyzje muszą zostać podjęte, a to proces który może się przedłużyć i zmienić.

Wśród pozostałych kandydatek do roli Lois Lane są Rachel Brosnahan, Emma Mackey, Phoebe Dynevor i Samara Weaving. Nicholas Hoult jest faworytem do roli Lexa Luthora, a David Corenswet do roli Supermana.

Superman: Legacy - premiera 11 lipca 2025 roku w kinach.