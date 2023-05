Mortal Kombat 2 - Jade obsadzona w filmie. To gwiazda Chilling Adventures of Sabrina

fot. WBIE

Jak donosi The Hollywood Reporter, Tati Gabrielle zagra Jade w filmie Mortal Kombat 2. Aktorka najbardziej znana jest z serialu Chilling Adventures of Sabrina. Do tego ma ona czarny pas w karate, które trenuje od dziecka za sprawą swojej mamy pochodzącej z Korei Południowej. Jest ona drugą nową aktorką w obsadzie. Wcześniej ogłoszono i potwierdzono Karla Urbana w roli Johnny'ego Cage'a. Angaż potwierdził producent Todd Garner.

materiały prasowe

Mortal Kombat 2 - kim jest Jade?

Jade została wprowadzona w grze Mortal Kombat 2. Jest ona zabójczynią i pełni rolę ochrony księżniczki Kitany, która też ma pojawić się w filmie.

Na ten moment nie potwierdzono, kto powróci z obsady jedynki. Na pewno jednak powróci reżyser Simon McQuoid, dla którego pierwsza część była debiutem reżyserskim. Jeremy Slater jest autorem scenariusza. Szczegóły fabuły sequela nie są na ten moment znane. Zdjęcia mają ruszyć wkrótce.

Mortal Kombat 2 najprawdopodobniej pokaże turniej, bo tak sugerowano w pierwszej części, która była hitem na HBO Max.