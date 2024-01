Superman: Legacy - aktor o roli Metamorpho. Zwykle grał złoczyńców, teraz wcieli się w superbohatera

Fot. DC COMICS

Anthony Carrigan w rozmowie z Rolling Stone opowiedział o swojej następnej roli. Aktor zagra superbohatera Metamorpho w filmie Superman: Legacy, choć do tej pory był raczej znany z wcielania się w złoczyńców - na przykład w takich produkcjach jak Flash czy Gotham. Nie może się jednak doczekać nowego wyzwania i współpracy z Jamesem Gunnem.

Jamesem Gunnem Nie mogę zdradzić żadnych szczegółów, ale po raz kolejny powiem, że jestem bardzo wdzięczny za tę okazję - że mogę być częścią tego wszystkiego. Od dawna chciałem pracować z, a ta szansa to najlepsze, co mogło mi się trafić. Jestem bardzo wdzięczny.

Jeśli chodzi o to, że po długim czasie wcielania się w złoczyńców ma szansę wreszcie zagrać superbohatera, to skomentował, że choć to coś nowego i odświeżającego, to nie ma dla niego zbyt dużego znaczenia. To, co naprawdę się dla niego liczy, to autentyczność i znalezienie wspólnej płaszczyzny z granym przez siebie bohaterem.

Jeśli chodzi o Metamorpho, to postać, która została niemal przeklęta przez swoje moce i czuła, że wygląda dziwnie. To coś, z czym mogę się utożsamiać ze względu na moje łysienie plackowate.

Carrigan wyjaśnił, że często przy łysieniu plackowatym ludzie z czasem zaczynają patrzeć na ciebie przez pryzmat twojego schorzenia, co bywa naprawdę wyobcowujące i odczłowieczające. Dodał, że superbohaterowie i złoczyńcy różnią się pod względem tego, jak reagują na takie sytuacje - antagoniści nie są w stanie tak naprawdę siebie zaakceptować, zaś protagonistom się to zdarza; naprzeciwko goryczy i chęci zmiany staje miłość i docenienie swojej podróży.