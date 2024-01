DCU - nie tylko Superman: Legacy zacznie produkcję w 2024 roku. Wiemy, czyim pomysłem był reboot uniwersum

Fot. Materiały prasowe

James Gunn odpowiadał na pytania fanów za pomocą Threads, dzieląc się przy okazji kilkoma nowymi informacjami na temat DCU. Między innymi zdementował plotkę na temat Lanterns, zdradził, że nie tylko nowy Superman będzie kręcony w 2024 roku, a także wyjaśnił, że reboot Kinowego Uniwersum DC nie było jego pomysłem. Zobaczcie sami.

Nie tylko Superman: Legacy zacznie produkcję w 2024 roku

James Gunn potwierdził między innymi to, że Superman: Legacy nie będzie jedynym projektem DCU, który rozpocznie produkcję jeszcze w 2024 roku. Nie zdradził jednak, o jaki tytuł chodzi.

Fani przewidują jednak, że może chodzi o historię Amandy Waller, którą gra Viola Davis. Dlaczego? Do tej pory ze wszystkich projektów DCU to właśnie o tej produkcji przekazano najwięcej informacji; potwierdzono między innymi obsadę, scenarzystów i pomysł na fabułę. Drugą możliwą opcją jest Supergirl: Woman of Tomorrow, głównie dlatego, że ten tytuł może być powiązany z wydarzeniami z Superman: Legacy.

Kto chciał zrobić zrobić reboot Kinowego Uniwersum DC?

James Gunn zdradził także, że nigdy nie zgłosił się do rebootu Kinowego Uniwersum DC - to Warner Bros. zaproponowało mu ten projekt, który był ich pomysłem, a on zgodził się dopiero, gdy był pewien, że ma solidną historię do pokazania.

Nie wyszedłem z propozycją - zaoferowano mi ją. Po prostu nie zgodziłem się, póki nie miałem pewności, że mam solidną historię w zanadrzu, którą najpierw przedstawiłem kilku zaufanym osobom.

Lanterns - wiek bohatera

Przy okazji James Gunn zdementował najnowszą plotkę na temat serialu Lanterns. Za pomocą Threads spytano go, czy John Stewart rzeczywiście będzie "świeżo po dwudziestce", na co filmowiec odpowiedział:

Ludzie. Powtarzałem to już tysiące razy - jeśli informacja nie pochodzi ode mnie, to jest stekiem bzdur. Nikt nie zna nawet scenarzysty, więc jak mieliby znać wiek bohatera?

