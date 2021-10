Nowy Superman przedstawi swojego przyszłego chłopaka dziadkom. Tak rodzi się miłość

DC

Od kilku dni w społeczności komiksowej i nie tylko głośno dyskutuje się o nadchodzącym coming oucie nowego Supermana, Jonathana Kenta (przypomnijmy, że przejął on tytuł Człowieka ze Stali po tym, jak jego ojciec udał się w podróż na Warworld), który już niebawem ma ujawnić swoją biseksualną orientację. Sprawa zatacza coraz szersze kręgi wśród amerykańskiej opinii publicznej, a swoje stanowisko zdążyli już wyrazić m.in. Dean Cain, odtwórca roli herosa w serialu Nowe przygody Supermana, i znany z franczyzy Star Treka George Takei.

Tymczasem do sieci trafiła właśnie zapowiedź zeszytu Superman: Son of Kal-El #4 ze scenariuszem Toma Taylora, który ma przygotować czytelników na nadchodzące wydarzenia. Wiemy już, że Jon uda się wraz ze swoim przyszłym chłopakiem, Jayem Nakamurą, do Smallville, aby przedstawić towarzysza dziadkom, Jonathanowi i Marthcie. Spokojny przebieg kolacji zakłóci tajemnicza postać, która spada z dachu. Spójrzcie sami:

Superman: Son of Kal-El #4 - plansze

11 października DC ogłosiło, że do coming outu Jonathana Kenta dojdzie w kolejnym, 5. zeszycie serii Taylora. Ten ostatni tak skomentował całą sprawę:

Zawsze mówiłem, że każdy z nas potrzebuje bohaterów i zasługuje na to, aby zobaczyć cząstkę siebie w tych herosach. Jestem ogromnie wdzięczny firmom DC i Warner Bros. za podzielanie tego poglądu. Superman zawsze był symbolem opowiadania się po stronie nadziei, prawdy i sprawiedliwości. Dzisiaj ten symbol reprezentuje jednak jeszcze więcej. Dzisiaj więcej ludzi może dostrzec cząstkę siebie w najpotężniejszym bohaterze z komiksów.